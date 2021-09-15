شكرا لقرائتكم خبر عن 17.25 مليون برميل احتياطيات.. أهم المعلومات عن إنتاج حقل بدر-1 بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الاستكشافية الجديدة بهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولى وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بإنتاج حقل بترول بدر



بالصحراء الغربية خلال عام2020-2020 والتى كانت كالتالي

-1بلغ إجمالى إنتاج حقل بدر -1 مليون ونصف المليون برميل.

-2 تم حفر 6 آبار جديدة .

-3الآبار الجديدة ساهمت في زيادة احتياطيات الحقل إلى نحو 17.25 مليون برميل.

4- تم الانتهاء من مشروعات لزيادة قدرات التسهيلات الانتاجية وسعات التخزين بالموقع والتي تخدم ايضا عدد من شركات الإنتاج الأخري بالصحراء الغربية فى إطار التكامل والاستغلال الأمثل للبنية الأساسية بالمنطقة.