شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية ملحوظة يوم أمس ليكسر مستوى 0.9200 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن السعر يحاول التعافي الآن، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب الدعم الذي يقدمه المتوسط المتحرك 50، مما يشجّعنا على ترجيح الميل الصاعد للفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو 0.9265 كهدف رئيسي أول.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى مرجحاً ما لم يتم كسر مستوى 0.9175 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9160 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد