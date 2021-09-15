شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل النموذج السلبي – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكمل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تشكيل نموذج القمة المزدوجة ليتداول بسلبية ملحوظة ويقترب من الهدف الأول المنتظر عند 0.7300، ونرجّح استمرار الميل الهابط لزيارة مستوى 0.7225 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7375 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط