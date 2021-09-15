شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع بعد الانخفاض الذي شهده في الجلسات الماضية، ليستقر فوق حاجز 74.00 من جديد، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 74.70، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 75.60 كمحطة تالية.

الثبات فوق 72.75 يمثّل شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.50 والمقاومة 75.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد