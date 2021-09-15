شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعيد الاختبار – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج الرأس والكتفين ولا يزال دونه، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 22.90 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستويات 23.80 – 23.95 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.20 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط