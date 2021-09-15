شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب اختراقاً واضحاً لمستوى 1797.00 وأنهى تداولات يوم أمس فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 1825.15 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى ان كسر 1797.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد