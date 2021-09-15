شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرتد من الهدف الأول – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هدفنا الأول المنتظر عند 1.2600 يوم أمس وارتد صعوداً بشكل قوي ليختبر حاجز 1.2700، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي بشكل واضح، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 1.2495.

وبالتالي، فإن السيناريو السلبي سيبقى قائماً وفعالاً ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 1.2720 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط