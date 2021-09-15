شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية ملحوظة يوم أمس ليكسر مستوى 109.75 ويستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 109.20 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 110.00 والثبات فوقه، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المستهدف، نظراً لأهميته في تحديد مصير الاتجاه التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط