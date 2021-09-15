شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 1.3955، ليصل إلى مشارف دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً واستئناف الموجة الصاعدة من جديد.

لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3770 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ بتخطي 1.3890 لتسهيل مهمة التوجه نحو 1.3965.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي