شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ضمن القناة الهابطة – تحليل - 15-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لاختراق مقاومة القناة الهابطة لكنه عاد للاستقرار دونها، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار الضغط على مستوى 1.1780 لكسره وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1700 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 1.1825.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط