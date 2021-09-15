شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للذهب وسط استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ووفقا لبيانات صادرة أمس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 2.5% خلال أغسطس/آب بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 6.9%.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 3:18 بتوقيت جرينتش عند 9.26 نقطة، ويتحرك المؤشر داخل نطاق ضيق حول هذا المستوى.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 3:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1804.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1806.9 دولار وأقل سعر عند 1801.3 دولار.