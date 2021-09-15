شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزلندي رغم صدور بيانات أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وركزت الأسواق بالأمس على بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وكشفت بيانات اقتصادية نيوزلندية صادرة اليوم أن الحساب الجاري سجل عجزا قدره 1.4 مليار دولار نيوزلندي في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل عجز بحوالي 1.74 مليار دولار نيوزلندي.



هذا، ولا يزال القلق من تفاقم "كورونا" مسيطرا على الأسواق لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشارا في العديد من الدول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 2:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7086، وسجل أعلى سعر عند 0.7101 وأقل سعر عند 0.7073.