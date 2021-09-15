شكرا لقرائتكم خبر عن «التموينات الغذائية» مظلة للتستر..والتوطين يبدأ بعد 17 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن سوق «التموينات الغذائية» يعاني من التستر التجاري مما يحرم الأسر السعودية من دخل مرتفع يذهب لصالح العمالة الوافدة، مشيرين إلى أن دخل المواطن من الإيجار يقدر بنحو 1000 ريال بينما يتحصل الوافد على نحو 30 ألف ريال.

وطالبوا بتقليص الاشتراطات والرسوم لتوطين قطاع التموينات الغذائية، فيما أكدت اللجنة التجارية الوطنية باتحاد الغرف أنها تضع حلولا لمكافحة ظاهرة التستر في القطاع.

وقال صاحب «تموينات غذائية» سالم الدوسري: إن أسعار السلع في التموينات الصغيرة مرتفعة عن نظيرتها في السوبر ماركت الكبيرة، خاصة أن الأخيرة تستوعب كميات كبيرة من السلع، مشيرا إلى أن ظاهرة التستر التجاري تنتشر في «التموينات الصغيرة» خاصة داخل الأحياء، فيما يبلغ دخل المواطن من إيجار المحل 1000 ريال فقط، بينما يتحصل الوافد على دخل لا يقل عن 30 ألف ريال.

وأضاف أن التستر حرم كثيرا من الأسر السعودية من الاستفادة من دخل التموينات، فضلا عن غياب الرقابة على العمالة المخالفة بالقطاع، إذ يبيعون بعض المنتجات التي حظرت البلديات بيعها، مطالبا بتخفيف الاشتراطات والرسوم ليكون نشاط التموينات الغذائية جاذبا للسعوديين.

وقالت دلال المطيري تعمل في أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة إن بيئة العمل جيدة في هذا النشاط والعمل ليس عيبا، فيما حثت شباب وبنات الوطن على الخوض في هذه الأعمال واكتساب العديد من الخبرات لافتتاح مشاريعهم الخاصة في هذا النشاط إذ إن التموينات الصغيرة الآن لا يمكن للمواطن أو المواطنة فتح مشروعهم الخاص بسبب احتكار العمالة لهذا النشاط وأيضا التستر الذي ينتشر في السوق.

وأضافت أن في حال تنظيم سوق التموينات الصغيرة سيجذب العديد من المواطنين، مشيرة إلى أن العمل للمرأة أصبح متاحا في أي مجال ويوجد سلم وظيفي وترقيات وأطمح أن أكون في أعلى هذه الترقيات.

وأشارت المطيري إلى أنها بعد اكتساب الخبرة لديها طموحات أن تفتح مشروعا خاصا في نشاط البيع بالتجزئة.

وقال رئيس اللجنة التجارية الوطنية في اتحاد الغرف هاني العفالق إن سوق المواد الغذائية في المملكة كبير، مشيرا إلى أن التستر ينتشر في سوق التموينات الغذائية لا سيما الصغيرة منها.

وأضاف أن اللجنة ناقشت الحلول لمكافحة التستر في القطاع واتخاذ إجراءات جديدة بعد انتهاء مهلة التصالح، مطالبا المتسترين بتصحيح أوضاعهم للاستمرار في النشاط بشكل نظامي.

.. و«الموارد البشرية»: 3 مهن في المرحلة الأولى بنسبة 100 %

وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة لخلق فرص عمل محفزة لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة ورفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل واستهداف التخصصات والمهن النوعية والأنشطة وفقا لأهداف رؤية 2030م. وأشار المتحدث آل حماد إلى أن قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جاء لتمكين الكوادر السعودية من فرص العمل في القطاع الخاص ويعتبر القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة مع الجهات الحكومية والإشرافية. وأضاف آل حماد أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من القرار بدءا من اليوم 25 /02/ 1443هـ بنسبة 100 % على منافذ البيع لمهن: محاسب زبائن، مشرف صناديق المحاسبة، «خدمة العملاء، علاقات العملاء/ الأمانات». فيما سيتم قصر مهنة «مشرف قسم» بنسبة 50 % على السعوديين، على أن توطن بشكل كامل في المرحلة الثانية من القرار في شهر شعبان المقبل بنسبة 100 %. وأكد أنه سيتم قصر العمل على السعوديين في المرحلة الثانية من القرار لمهن «مدير قسم، مساعد مدير فرع، مدير فرع» بنسبة 50 % من مجموع العاملين. ونوه المتحدث الرسمي بأن آلية احتساب نسب التوطين متاحة عبر الدليل الإجرائي لقرار توطين التموينات والأسواق المركزية والمتاح عبر موقع الوزارة الرسمي.