شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الدولية»: اللقاحات تنعش الطلب على النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا والقيود المفروضة لمواجهة الجائحة على الأخص في آسيا.

وكتبت الوكالة ومقرها باريس في تقرير النفط الشهري «بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار إصابات كوفيد، ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر ويواصل النمو حتى نهاية العام».

وتوقعت الوكالة تعافيا قويا في السوق من الربع الأخير من العام مشيرة إلى «طلب كامن قوي واستمرار التقدم في برامج اللقاحات».

لكن انتشار السلالة دلتا للفيروس في الأشهر الأخيرة دفع الوكالة لتقليص توقعات نمو الطلب للعام كاملا بواقع 105 آلاف برميل يوميا، بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.

وحتى توقعات الوكالة للنمو في الربع الأخير من العام قُلصت قليلا عن تقديرها الصادر الشهر الماضي ويأتي معظم نمو الطلب السنوي البالغ 5.8 % في 2021 من الربع الثاني، حين بدأ توزيع اللقاحات للمرة الأولى.

وتوقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في 2021 البالغ 760 ألف برميل يوميا يقل عن تلك الصادرة عن أوبك أمس الأول، وتوقعاتها للنمو في 2022 وقدره 950 ألف برميل أقل أيضا من الصادر عن أوبك.

وأرقام نمو الطلب الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلى أيضا من تلك التي تنشرها الحكومة الأمريكية.

وقالت الوكالة إن الأضرار التي سببها الإعصار أيدا لمركز إنتاج النفط على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك أدت لأول تراجع للإمدادات العالمية في خمسة أشهر وقدرت الفاقد من الإمدادات بسبب الإعصار بحوالي 30 مليون برميل تقريبا.

وتسببت العاصفة في هبوط عالمي للإمدادات للمرة الأولى في خمسة أشهر لكن السوق تستعد لبدء الوصول إلى التوازن في أكتوبر في الوقت الذي تنفذ فيه أوبك+ زيادات مزمعة للإمدادات.