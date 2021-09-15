شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني راعيا ذهبيا لقمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021 والان نبدء بالتفاصيل
وتبحث القمة التي تنعقد على مدار ثلاثة أيام حتى 16 سبتمبر الجاري، سلسلة من المواضيع ذات الصلة بدور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية، إلى جانب نماذج وفرص لتطوير التقنيات الحيوية والشراكات الأكاديمية الصناعية، ومعالجة التحديات ذات الأثر على المملكة والمنطقة والعالم، كما تناقش القمة خارطة الطريق لتحقيق التوسع في هذا المجال التقني الحيوي الطبي المهم، والمنافسة الدولية وتبني شراكات إستراتيجية واتفاقيات عالمية مع أبرز الشركات والجهات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي رعاية البنك العربي الوطني لهذا الحدث المهم بأبعاده الإستراتيجية والحيوية، في إطار حرص البنك على دعم توجهات رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى التثقيف الصحي، وتحفيز جهود التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية للمحتوى المحلي من الابتكارات الطبية والعلاجية.