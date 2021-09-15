شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل ارتفاعه في التعاملات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم بأقل من التوقعات، مما قلص التوقعات بشأن زيادة الفائدة الأمريكية قريبا وبالتالي تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية أمس إلى 32ر92 نقطة، بعد صدور بيانات التضخم، قبل أن يتعافى قليلا لينهي التعاملات عند مستوى 50ر92 نقطة بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه أول أمس.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 70ر12 دولار أي بنسبة 7ر0% إلى 10ؤ1807 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد ارتفاعه خلال التعاملات إلى 60ر1810 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 089ر0 دولار إلى 885ر23 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0460ر0 دولار إلى 3210ر4 دولار للرطل تسليم ديسمبر الماضي.