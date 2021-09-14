شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تزيد خسائرها بعد صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وزادت خسائرها بعد صدور بيانات التضخم التي سجلت قراءة دون التوقعات.



ووفقا لبيانات حكومية صادرة اليوم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وعلى أثر ذلك، يعمل المحللون على تقييم هذه البيانات وانعكاسها على معدل التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بأقل من 0.1% أو بسنت واحد إلى 70.46 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1% أو ما يعادل 9 سنتات وأغلق عند 73.60 دولار للبرميل بعد تجاوز مستوى 74 دولارا في وقت سابق اليوم.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 292 نقطة) إلى 34577 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34990 نقطة وأقل مستوى عند 34510 نقاط.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 4443 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4485 نقطة وأقل مستوى عند 4435 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 15037 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15181 نقطة وأقل مستوى عند 15008 نقاط.