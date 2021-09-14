شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض رغم القلق بشأن الإمدادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف المرتبطة بنقص المعروض العالمي.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية بأن صادرات البلاد من الحبوب انخفضت إلى أدنى مستوى لها في سنوات خلال الأسبوع الماضي نتيجة معاناة شركات الشحن في استئناف عملياتها في ساحل خليج لويزيانا بعد أن تضرر من الإعصار "إيدا" وعطل عمليات التصدير وتدفق الطاقة.



وتعطل شحن أكثر من 50 سفينة بالحبوب في الأسبوع الماضي بسبب تضرر الموانيء التصديرية من الإعصار.



وتمهيدا للتصدير، تم التفتيش على 138.189 ألف طن من الذرة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول بانخفاض نسبته 85% من نفس الفترة من عام 2020، بينما تم التفتيش على 105.368 ألف طن من الصويا بانخفاض نسبته 94% من نفس الفترة قبل عام.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 12.82 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 12.97 دولار وأقل سعر عند 12.81 دولار.