شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للفضة رغم الضغوط على الدولار وصدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



كانت بيانات حكومية صادرة اليوم قد كشفت عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وعلى أثر ذلك، يحاول المستثمرون التنبؤ بالخطوة القادمة للبنك المركزي الأمريكي خاصة بعد التلميح بإمكانية البدء في خفض مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الفضة بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 23.853 دولار للأوقية.