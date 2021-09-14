شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار النفط و«برنت» يسجل 73.60 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير أمس، حيث تسببت العاصفة الاستوائية ‏نيكولاس في هطول أمطار غزيرة وانقطاع التيار الكهربائي في تكساس، لكنها تسببت في أضرار أقل ‏للبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع خام برنت 9 سنتات إلى 73.60 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند ‏‏74.28 دولار.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بمقدار سنت واحد عند 70.46 دولاراً بعد أن ‏لامس أعلى مستوى عند 71.22 دولاراً.