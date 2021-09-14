شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار النفط و«برنت» يسجل 73.60 دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير أمس، حيث تسببت العاصفة الاستوائية نيكولاس في هطول أمطار غزيرة وانقطاع التيار الكهربائي في تكساس، لكنها تسببت في أضرار أقل للبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وارتفع خام برنت 9 سنتات إلى 73.60 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 74.28 دولار.
كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بمقدار سنت واحد عند 70.46 دولاراً بعد أن لامس أعلى مستوى عند 71.22 دولاراً.