3 مجتمعات سكنية جديدة في الرياض توفر 65 ألف وحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الشركة الوطنية للإسكان إتاحة 3 مجتمعات سكنية جديدة في مدينة الرياض، لتوفير أكثر من 65 ألف وحدة سكنية متنوعة، وتتوزع تلك الوحدات في مواقع عدة بالعاصمة تتجاوز مساحتها الإجمالية 40 مليون م2 في شرق وجنوب الرياض، وذلك امتدادا لدور الشركة في دعم وتمكين ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية في الرياض.

وتشمل المجتمعات السكنية الجديدة ضاحية في شرق الرياض تمتد على مساحة تتجاوز 35 مليون م2، وتوفر أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع في جنوب الرياض يوفر نحو 3 آلاف وحدة سكنية على مساحة تصل لنحو 4 ملايين م2، وفي جنوب غرب الرياض أيضا يوفر نحو ألفي وحدة سكنية على مساحة تتجاوز المليون م2، وذلك ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض العقاري السكني وتعزيز توازن السوق.

وسجلت المشاريع التي أطلقتها الشركة الوطنية للإسكان؛ إقبالا كبيرا، وهو ما يعكس الامتيازات التي تحظى بها هذه المجتمعات السكنية من حيث الموقع والأسعار وتوفير معايير جودة الحياة.

وتأتي هذه المجتمعات استكمالا لمسار الشركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنهم الخاصة إلى 70%، فأنشأت 7 ضواح سكنية، هي: «الجوان» والجوهرة والميار والواجهة والسديم والدار وخيالا.

وتقود الشركة الوطنية للإسكان قطاع التطوير العقاري في جميع مدن ومناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي على رأسها ضاحية الجوان بالرياض التي تعد الأكبر في المملكة بعد مضاعفة مساحتها إلى 30 مليون م2 بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة، وتسهيل تملك الأسر السعودية في مجتمعات عمرانية حديثة ذات بنية تحتية قوية.

وشهدت مشاريع ضاحية «خيالا» شمال محافظة جدة (مشروع المهندية ودار سمو وسما جدة وميلاء) حجزا لكامل الوحدات التي تم طرحها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى المجتمعات السكنية ضمن ضاحية الجوان شمال العاصمة الرياض وتشمل «الرابية» والنرجس فيو وسرايا الجوان ونساج تاون والمهندية وأصالة الجوان ورواء.

3 مجتمعات سكنية جديدة بالرياض

1 - ضاحية في شرق الرياض







المساحة 35 مليون م2



توفر 60 ألف وحدة سكنية



2 - مشروع جنوب الرياض





المساحة 4 ملايين م2



يوفر 3 آلاف وحدة سكنية



3- مشروع جنوب غرب الرياض