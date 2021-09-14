أكاديمية الطيران المدني توقع 4 اتفاقيات تدريب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني بمقر الهيئة أمس 4 اتفاقيات شراكة في مجال التدريب مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية SGS وشركة الخطوط السعودية للتموين وشركة التنفيذي، وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات، بهدف تدريب وتأهيل منسوبي الشركات في الأكاديمية عبر برامج ودورات متخصصة تتوافق مع تشريعات ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمات الدولية، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

ومثل الأكاديمية السعودية في توقيع الاتفاقية مديرها التنفيذي عبدالمحسن قشقري، فيما مثل الشركة السعودية للخدمات الأرضية الرئيس التنفيذي رائد الإدريسي، ومثل شركة الخطوط السعودية للتموين الرئيس التنفيذي وجدي الغبان، بينما مثل شركة التنفيذي جلبان الجلبان، فيما مثل شركة الأمد رئيسها التنفيذي علي الغامدي.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن الاتفاقيات تأتي ضمن إطار توجه الأكاديمية لتطوير شراكاتها في مجال التدريب لما يلعبه من دور فاعل ومؤثر في تطوير أداء العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، لافتا النظر إلى أن الأكاديمية ستوفر نحو 50 دورة تدريبية متخصصة لمنسوبي الشركات مما سيسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى السلامة في مختلف مطارات المملكة.

من جانبهم أكد الرؤساء التنفيذيين في الشركات الخدمية، أن توقيع هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية وفق أفضل الممارسات، وتطوير أداء العاملين لتوفير أفضل الخدمات لكل المسافرين، بالإضافة إلى الحرص على تقديم الخدمات بجودة عالية تراعي أعلى معايير السلامة، منوهين بالدور الفاعل الذي تلعبه الأكاديمية السعودية من خلال جودة برامجها التدريبة المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

يذكر أن الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، حصلت مؤخرا على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI-ATI) كثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، بالإضافة إلى تجديد اعتمادها من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) كمركز تدريب معتمد دوليا، علاوة على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ.