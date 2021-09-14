شكرا لقرائتكم خبر «جبل عمر» تدعو كبار المطورين لاقتناص الفرص الاستثمارية بالمشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت شركة جبل عمر للتطوير، المستثمرين من كبار المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في مشروع «جبل عمر»، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من الشراكة وتنمية وتطوير أعمال المشاريع الحالية والمستقبلية مع شركائها من المطورين العقاريين.

وأتاحت الشركة لكبار المطورين العقاريين فرص التعاون والاستثمار بهدف تنسيق الجهود المشتركة مع شركات القطاع الخاص بما يعزز اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الشركة ذات القيمة المضافة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر خالد العمودي أن الهدف الرئيس من دعوة كافة المستثمرين للاطلاع على مشاريع شركة «جبل عمر» هو ثقتنا بالقيمة التي تطرحها الشركة بما يشمل البنية التحتية المتطورة للمشاريع والمرافق المتعددة التي أنجزناها بما يواكب استراتيجيتنا في تبني نموذج تشغيلي جديد لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة نحو تنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة والتحالف الاستثماري مع شركاء جدد يؤمنون بنفس الهدف المنشود».

وحول مشاريع «جبل عمر» الحالية، لفت العمودي إلى أن المنطقة المركزية تعتبر من أفضل مناطق مكة للاستثمار العقاري، نظرا لأهمية موقعها الحيوي بجانب الحرم المكي الشريف، وتنامي الطلب على السكن بجوار المسجد الحرام، وهذا يتطلب تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التطوير العقاري لتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين على مدار العام، والارتقاء بجودة الخدمات في مكة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فرائضهم بكل يسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية مما يتيح عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة لبناء الفنادق العالمية والوحدات السكنية والأسواق التجارية وتطوير مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المقدمة في المنطقة.

يذكر أن مشروع «جبل عمر» يعد أحد أهم المشاريع التي تستهدف تطوير المناطق المطلة على الحرم الشريف، لاستيعاب أكبر عدد من زوار مكة عبر بناء الأبراج الفندقية والأسواق التجارية بأعلى مقاييس الجودة العالمية، والمساهمة في تحويل مكة المكرمة إلى واجهة مشرقة وحضارية للمملكة بالشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص.