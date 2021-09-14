بنك التنمية يمول المسوقين والوسطاء العقاريين بمبالغ تصل إلى 300 ألف

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وأفاد مدير إدارة منتجات العمل الحر ببنك التنمية الاجتماعي عادل الجويان في لقاء نظمته غرفة الشرقية، أن البنك يرغب في التوسع في تمويل الحرف العقارية عن طريق برنامج «نفاذ» الذي شمل الكثير من الأنشطة والأعمال وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، حيث لم يكن له نشاط تمويلي لهذا القطاع سابقا، لافتا إلى وجود تسهيلات للمتقدمين الذين يطلب منهم فقط صورة الهوية الوطنية بالإضافة إلى عدم ارتباط المتقدم بقروض تمويلية من بنك التنمية، واجتياز الفحص الائتماني وألا تتجاوز مدة التمويل 40 شهرا للتمويل النقدي.
وأشار إلى أن التمويل للمسوق والوسيط العقاري يعتبر من التمويل الميسر للراغبين في زيادة دخولهم الشهرية، ويهدف بشكل عام لزيادة الأنشطة التي تدعم أعمال الهيئة العامة للعقار، مشيرا إلى وجود برامج تدريبية للمسوقين والوسطاء العقاريين لدى هيئة العقار، متوقعا أن تسهم برامج التمويل في تطوير أداء الخدمات التي تدعم أنشطة هيئة العقار وتساعد في تنفيذ العديد من التشريعات.
ولفت إلى أن التقديم على التمويل النقدي يتضمن 7 مراحل هي: التقديم على البوابة عبر نفاذ الموحد، ثم مرحلة اختيار المنتج وتعبئة الطلب، ثم فحص الأهلية آليا، ثم اختيار الشريحة التمويلية، يليها إرفاق المستندات الكترونيا، ثم معالجة الطلب، وأخيرا صرف التمويل للعميل عبر حسابه البنكي.
تمويل مهنتي مسوق ووسيط عقاري
- عبر برنامج «نفاذ » للتمويل
- قيمة التمويل تصل إلى 300 ألف ريال
شروط التقدم:
- صورة الهوية الوطنية.
- عدم وجود قروض من بنك التنمية.
- اجتياز الفحص الائتماني.
- الا تتجاوز مدة التمويل 40 شهرا.
مراحل التقديم على التمويل:
- التقديم على البوابة عبر «نفاذ».
- اختيار المنتج.
- تعبئة الطلب.
- فحص الأهلية آليا.
- اختيار الشريحة التمويلية.
- إرفاق المستندات الكترونيا.
- معالجة الطلب.
- صرف التمويل للعميل.
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