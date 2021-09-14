«ساما» يحث المؤسسات المالية على تكثيف برامج التوعية بأساليب الاحتيال المالي

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وأكد المبارك حرص البنك المركزي بالتعاون مع القطاعات المالية على رفع مستوى الإرشاد والتوعية المالية لدى عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة باستخدام مختلف قنوات التواصل المتاحة، وذلك في إطار خدمة وحماية مصالح العملاء.
وقال «يعد ذلك هدفا استراتيجيا يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه عبر حرصه على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على جميع المستويات»، مبينا أن مبادرة «ساما تهتم» التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي وحملات التوعية المصاحبة لهذه المبادرة، أسهمت -ولله الحمد- في رفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور.
وثمن المبارك، الجهود المبذولة من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»؛ الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ورفع نسبة الوعي ماليا من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، والاستخدام الآمن لتلك التعاملات، إلى جانب القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستويين المحلي والعالمي.
يذكر أنه تم مؤخرا إعادة تشكيل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية» بقيادة، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض (البنك المستضيف للجنة) طارق السدحان، إذ تولى الإشراف على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للجنة وفقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال التركيز على عدد من المحاور الرئيسة وهي: الوعي المصرفي، والشمول المالي، والمسؤولية الاجتماعية، والفنتك، والصيرفة الإسلامية، وتبني رؤية ورسالة واضحة تحت عنوان: «مجتمع واع، جيل مسؤول».
وقد نظمت اللجنة منذ إعادة تشكيلها، عدة محاضرات مصرفية توعوية تناولت من خلالها مواضيع مختلفة يقدمها رؤساء أقسام المنتجات من البنوك السعودية، وتنفيذ عدة مبادرات استراتيجية وحملات توعوية؛ بهدف تعزيز الوعي المصرفي.
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