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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها الـ23 عبر الاتصال المرئي. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، منها مسودة اتفاقية التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفوعة من فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون. وناقش الاجتماع النموذج حول إمكانية إضافة طرف ثالث لاعتماد متطلبات الـ KYC، ونموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات اعرف عميلك KYC.

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