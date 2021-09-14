المواصفات والمقاييس

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وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في بيان أمس، أن الورشة تستعرض مجال اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها وإجراءات تقويم المطابقة، والتي يجب على المصنعين والمستوردين الالتزام بها، وآلية قبول جهات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى التعريف بمنصة سابر وآلية التسجيل.
ودعت المواصفات السعودية المهتمين والمختصين الراغبين في حضور هذه الورشة، للتسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3nxkFhk.
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