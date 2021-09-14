شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-9-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه.



إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات. إيقاف تداول 13 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

البورصة تربح 2.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه. البورصة تربح 2.6 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 واستقر إيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.710 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 666.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.3 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.71%، والعرب على 5.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 25.2 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 18.8 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2454 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13668 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2904 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" عند مستوى 3910 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1096 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وراد السياحة-رواد 6500 سهم، 502.8 ألف سهم، 101 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، بنك كريدي أجريكول مصر، التعمير والاستشارات الهندسية 8 ملايين سهم، 7688 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وراد السياحة-رواد 6500 سهم، 502.8 ألف سهم، 101 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، بنك كريدي أجريكول مصر، التعمير والاستشارات الهندسية 8 ملايين سهم، 7688 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 12 ألف سهم، 168591 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، تعليم لخدمات الإدارة 8 ملايين سهم، 2000 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 1.22 مليون سهم خزينة بمتوسط سعر 1.9351 جنيه للسهم، بنسبة 0.11%.

كيماأعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل 315.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 443%، وتقلصت صافي الخسائر 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 98%.

سوديكأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، توقيع شركة طابروك للتعمير-إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك- عقد مشاركة مع اتحاد ملاك شاهين لإنشاء وتطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 280 فدانًا بالساحل الشمالي، وطبقًا لعقد المشاركة يستحق مالك الأرض 2.7 مليار جنيه تسدد على مدى 12 عامًا، بالإضافة إلى 15% من المتحصلات النقدية من المشاريع التي ستقام على قطعة الأرض بدون حد أدنى مضمون.



