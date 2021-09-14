شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات متضاربة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر متوسط الدخل في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 8.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 8.2%.



وانخفض معدل البطالة تماشيا مع التوقعات إلى 4.6% من 4.7% في يوليو/تموز، فيما انخفض التغير في إعانات البطالة بنحو 58.6 ألف طلب مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 71.7 ألف.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في بعض الدول، ووردت أنباء بأن الحكومة الصينية اضطرت لإغلاق مدينة تعداد سكانها 4.5 مليون نسمة لاحتواء سلالة "دلتا".



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3804، وسجل أعلى سعر عند 1.3912 في حين سجل أقل سعر عند 1.3803.