شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع أعلى 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وبعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



هذا، ويحاول المستثمرون التنبؤ بالخطوة القادمة للبنك المركزي الأمريكي خاصة بعد التلميح بإمكانية البدء في خفض مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1805.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1810.6 دولار وأقل سعر عند 1780.6 دولار.