شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلي مستويات تتجاوز 1800 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم، عيار 18 سجل 672 جنيها، عيار 24 سجل 897 جنيها، عيار 21 سجل 785 جنيها، الجنيه الذهب 6280 جنيها، أونصة الذهب 1803 دولارات.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت مساء اليوم الثلاثاء إلى مستويات تتجاوز 1800 دولار في البورصة العالمية، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر مسجلاً زيادة حوالي 3 دولارات الآن.

وكان التضخم السنوي الأمريكي لشهر أغسطس سجل 5.3% بما يتماشى مع التوقعات بعد أن كانت عند 5.4% في شهر يوليو وهو ما أثر على جاذبية المعدن الأصفر