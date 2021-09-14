شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض عقب صدور بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وعلى أثر ذلك، يعمل المحللون على تقييم هذه البيانات وانعكاسها على معدل التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.



كان رئيس الفيدرالي "جيروم باول" قد صرح مؤخراً بأن البنك المركزي قد يبدأ تقليص حجم مشترياته من الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وتستمر جهود مكافحة جائحة "كورونا" والسيطرة على تفشي سلالة "دلتا" في العديد من الدول، وذلك عبر توزيع المزيد من اللقاحات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.