شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع تحول النفط إلى التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بفعل تحول النفط نحو التراجع، وهي سلعة تعد من بين الصادرات الرئيسية لكندا.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة "دلتا" سريعة الانتشار في بعض الدول، ووردت أنباء بأن الحكومة الصينية اضطرت لإغلاق مدينة تعداد سكانها 4.5 مليون نسمة لاحتواء سلالة "دلتا".



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 70.08 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% إلى 73.1 دولار للبرميل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7897، وسجل أعلى سعر عند 0.7936 في حين سجل أقل سعر عند 0.7883.