شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق برنامج الصكوك لشهر سبتمبر عند 6.675 مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وست مائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومئة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال سعودي (مليارين وثمان مئة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال سعودي (ست مئة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.