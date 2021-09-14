أستاذ اقتصاد: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية شهادة ثقة للاقتصاد المصرى

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة موسى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 يعد شهادة ثقة وجدية في برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى نفذته الدولة ونجحت فيه، وحققت تقدم في مختلف قطاعات الدولة، رغم تداعيات جائحة كورونا على البلاد ودول العالم.

وأضافت "غادة موسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار أولاً، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تنمية بدون استثمار، وعليه فإن الاستقرار الذى حققته الدولة المصرية ناتج عن صبر وتضحيات الشعب المصرى والسياسات الجريئة والقوية التي اتخذتها الدولة.

وأكدت "غادة موسى"، أن نجاح سياسات الدولة المصرية لمسه الشعب المصرى من خلال تحسين ظروفه المعيشة فى إطار برامج الحماية المجتمعية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة، وتابعت: "مصر أمامها فرصة كبيرة في تحقيق تقدم كبير في محاور التنمية مثل المعرفة والصحة".