شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: الحكومة تساند خطط التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الثلاثاء أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة تواجد الشركات الاماراتية بالسوق المصري

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة وزيادة تواجد الشركات الاماراتية بالسوق المصري للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الاسواق العالمية.

وقالت إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكذا استقرارها ونموها المستمر، بالإضافة إلى ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي وكبار المسئولين بالبلدين، مشيرة إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، وذلك فى الفترة من 2014 حتى 2021 تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية.

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام البترولى لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020 /2021 والتي بدأت بشركتى أنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس".

وأكد الوزير على أن ما تنعم به مصر من استقرار سياسى وأداء اقتصادى متميز وفر لقطاع البترول تحقيق نتائج أعمال إيجابية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً، مشيراً إلى أن القطاع يسير بخطى ثابتة فى زيادة استثماراته وتطوير كياناته والبنية الأساسية القائمة وزيادتها ملتزماً بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

ولفت الوزير لأهمية الإسراع بتنفيذ التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية فى إطار البرنامج السابع من مشروع التطوير والتحديث، موجهاً بالإسراع فى تنفيذ منظومة التحكم القومى فى الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتى تعمل على زيادة تأمين تشغيل المنظومة ودعم سرعة اتخاذ القرار فى ظل الأهمية الحيوية التى تحظى بها الشبكة كشريان حيوى يعمل على نقل الخام والمنتجات البترولية بكفاءة من حقول البترول وموانئ الاستقبال ومصافى التكرير إلى كافة أنحاء مصر ، كما وجه بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية من مستودعات ومحطات تدفيع ومد الخطوط الجديدة وفق التطور والتقنيات الحديثة فى هذا المجال فى ظل تعامل شركة أنابيب البترول مع ملايين الأطنان وتنفيذها استثمارات تعد حالياّ بالمليارات، مشيراً إلى أن قطاع البترول يولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات والوفاء بكافة احتياجات السوق المحلية ومشروعات التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى.

بدأ عدد من مراكز تجميع الأقطان بمحافظات الوجه البحري في استلام الأقطان من المزارعين ضمن منظومة التداول الجديدة للموسم 2021-2022.

كانت اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن لمتابعة منظومة التداول الجديدة، قد قررت فتح عدد من مراكز تجميع الأقطان في الوجه البحري مبكرا عن موعدها المقرر في أول أكتوبر المقبل، نظرا لبدء المزارعين في جني المحصول.

ومن المقرر إجراء أول مزاد بمحافظة الشرقية يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر بمركز تجميع منشية أبو عمر لعدد 8 رسائل.

وفي الإسماعيلية، سيتم إجراء أول مزاد يوم الأحد المقبل 19 سبتمبر الجاري في مركز تجميع البياضية.

كما سيتم فتح المزادات بمحافظة كفر الشيخ بداية من 20 سبتمبر، وسيتم لاحقا الإعلان عن موعد ومكان وعدد الرسائل التي سيتم عرضها للمزاد.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بمؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021؛ تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بتشريف وحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى – وذلك وفقاً لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وقالت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يأتي التقرير الذي نطلقه اليوم ليجدد ويؤكد التزامَ مصر بالنهج التنموي الذي يضع البشر في قلب عمليات التنمية ويركز علي الانسانَ كمحرك لعجلة التنمية والمستفيد الأول من إنجازاتها،" وأضافت "وهذا هو نهجُ التنمية البشرية الذي أُسَّسَ له تقريرِ الأمم المتحدة للتنمية البشرية دولياً على مدى الأعوامِ الثلاثين الماضية وأصبح اليوم هي المرجع الأساسي ذو المصداقية الأعلى حول التنمية الذي تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها في التخطيط وصياغة السياسات التنموية."