شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تستعد للمشاركة في معرض الدفاع العالمي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّدت المملكة المتحدة اليوم مشاركتها عبر جناح دولي في معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض مارس 2022 المقبل، حيث عيّنت مجموعة "إيه دي إس"، وهي الهيئة الصناعية الممثلة لشركات صناعات الطيران والدفاع والأمن والفضاء في بريطانيا، لإدارة جناحها الخاص في المعرض.

وبذلك تنضم المملكة المتحدة إلى قائمة واسعة من الدول التي حجزت أجنحتها في المعرض التي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، إضافة إلى إستونيا، وبلغاريا، والبرتغال، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، وذلك لاستكشاف فرص التعاون مع منظومة الدفاع والأمن المحلية والإقليمية لا سيما في مجال الاستثمار في توطين الصناعات العسكرية في المملكة، فضلاً عن التواصل مع نخبة الشركات العالمية العاملة في القطاع والاطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بالتوافق العملياتي للأنظمة الدفاعية.

وأتى هذا الإعلان على هامش مشاركة معرض الدفاع العالمي ضمن الجناح السعودي في معرض "معدات الدفاع والأمن الدولي" في لندن، وذلك بهدف اطلاع الشركات العالمية على مميزات المشاركة في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي التي ستقام في الرياض بين 6و9 مارس 2022.

وتمثل مجموعة "إيه دي إس" أكثر من 1,100 شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطيران والدفاع والأمن والفضاء بما فيها شركات كبرى متعددة الجنسيات ومئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستتولى المجموعة تنسيق وإدارة جناح المملكة المتحدة في المعرض.

وبالحديث عن مشاركة فريق معرض الدفاع العالمي ضمن الجناح السعودي في لندن، أشار شون أورمرود، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي إلى أن زوار الجناح السعودي في معرض ’معدات الدفاع والأمن الدولي‘ سيتمكنون من التواصل مع اللاعبين الرئيسيين في صناعات الدفاع الأمن واستكشاف الفرص المتاحة في المملكة والمنطقة، مؤكداً بأن مجموعة ’إيه دي إس‘ ستتيح للشركات البريطانية عبر جناحها في معرض الدفاع العالمي الاستفادة المثلى من مشاركتهم في المعرض بالرياض، كون الأجنحة الدولية تستقطب عدداً أكبر من الزوار مما يعزز الوعي بالعلامات التجارية المشاركة في الحدث.