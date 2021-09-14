شكرا لقرائتكم خبر عن "نيوم" تهدي الطلبة 3000 حقيبة مصنوعة من مواد مستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت "نيوم" ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية، وبالتعاون مع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية"، مبادرة "أنت المستقبل" الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من أبناء أسر المجتمع في "نيوم" ومنطقة تبوك، وتهيئتهم للعودة إلى المدارس من خلال تزويدهم بحقائب مدرسية متكاملة.

وشملت المبادرة التي تعكس التزام نيوم بمسؤوليتها المجتمعية وشاركت بها الجمعيات الأهلية في تبوك، توزيع 3000 حقيبة مدرسية تحتوي على أدوات قرطاسية ولوازم مدرسية ونشرات التوعية بالاستدامة لكل مرحلة دراسية، والتي قام بتجهيزها أكثر من 70 متطوعاً من موظفي "نيوم"، وذلك لإشراك ودمج الموظفين في البرامج الاجتماعية وتعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والجوانب التطوعية لديهم، وتقديم الدعم لهذا النشاط المجتمعي الذي سيعزز بشكل كبير التجربة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات.

وتأكيداً على رؤية "نيوم" في الاستدامة البيئية، التزمت إدارة المسؤولية الاجتماعية في "نيوم" بضمان اختيار مواد مستدامة وصديقة للبيئة في محتويات الحقيبة، بما يتماشى مع رؤيتها وقيمها الأساسية في الحفاظ على البيئة وتكوين مجتمعات مستدامة.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في "نيوم" مشاري المطيري أن مبادرة "أنت المستقبل" تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لـ "نيوم"، وحرصاً منها على ترك أثر إيجابي لدى جميع فئات المجتمع في "نيوم" ومنطقة تبوك بشكل عام، والطلاب والطالبات بشكل خاص.

وتضاف هذه المبادرة إلى منظومة المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها "نيوم" لصنع الأثر الاجتماعي لدى أفراد وأسر المجتمع، ونتج عنها تقديم أكثر من 400 منحة دراسية للبنين والبنات، وتوظيف أكثر من 150 منهم في "نيوم"، وتطوير المهارات الرقمية واللغة الإنجليزية لأكثر من 2050 فرداً من أفراد المجتمع، فيما تجاوز عدد المشاركين في أنشطة وفعاليات المسؤولية الاجتماعية التي نظمتها الشركة 3000 مشارك ومشاركة..

وتتمثل أحد مهام المسؤولية الاجتماعية في "نيوم" في تمكين أفراد المجتمع عبر تزويدهم بالفرص المناسبة لإطلاق قدراتهم الكاملة، وفتح الأبواب أمامهم لمتابعة الفرص التعليمية، وتتجاوز ذلك إلى ابتكار واستحداث مساهمات إيجابية تتوافق مع رؤية "نيوم"، وهو ما يتحقق بالشراكة مع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق.

ويمكن للراغبين بالتفاعل والمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية في "نيوم" زيارة موقع المسؤولية الاجتماعية على الإنترنت https://impact.neom.com/ar أو حسابها في تويتر @NEOM_CSR