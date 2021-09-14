شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع قبل الإعلان عن إصدارات "آيفون" الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تداولات الثلاثاء مع ترقب الأسواق وعشاق منتجات الشركة حول العالم للحدث السنوي الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم.



ومن المنتظر إعلان "آبل" عن سلسلة جديدة من جوالات "آيفون" التي تجذب أنظار الملايين ويترقب الكثيرون مميزاتها.



وسوف تكشف الشركة أيضا عن ساعات "آبل ووتش" الجديدة فضلا عن الإعلان عن النسخة الجديدة من نظام التشغيل والذي سيحمل اسم "آي أو إس 15".



أما إصدارات "آبل" الجديدة من حواسب "آيباد" و"آيباد ميني" وأجهزة "ماك"، فسوف تعقد الشركة حدثاً خاصا للإعلان عنها في وقت لاحق.



ومن الجدير بالذكر أن جوالات "آيفون" تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات "آبل" والتي قادتها لتصدر قائمة الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 149.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 151.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 149.1 دولار.