شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يهبط بأكثر من 3% بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل القلق بشأن الطلب العالمي على المعادن والسلع نتيجة تصاعد جائحة "كورونا".



وتتزايد وتيرة الإصابات بسلالة "دلتا" سريعة التفشي في عدد من دول العالم الأمر الذي ربما يجبر الحكومات على إعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى، ومن ثم التأثير سلباً على التعافي والنمو الاقتصادي.



وساد القلق أوساط صناعة السيارات في الأشهر القليلة الماضية نتيجة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدم في هذه الصناعة مما اضطر بعض الشركات إلى إعلان خفض الإنتاج أو غلق بعض المصانع.



ونتيجة لاستخدام النيكل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، أعرب محللون عن قلقهم إزاء تأثر النيكل بالطلب من جانب شركات السيارات والصلب.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 19635.5 دولار للطن.