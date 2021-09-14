شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين والتي ربما تعطي لمحة عن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية – عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء – بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.



وفي سياق منفصل، ينتظر الملايين حول العالم من عشاق التكنولوجيا حدث "آبل" الذي ستكشف من خلاله الشركة الأمريكية عن إصدارات جديدة من جوالات "آيفون" الشهيرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:065 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 34777 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى4461 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 15106 نقاط.