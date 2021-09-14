شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض المالية تُحدد النطاق السعري لأسهم"أكوا باور" بين 51 و 56 ريالاً" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة الرياض المالية النطاق السعري لطرح أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، بين 51 – 56 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عملية الطرح تمثل طرح 81.199 مليون سهم عادي جديد تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال.

وبحسب البيان، يبلغ الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 36.544 مليون سهم.

وبحسب البيان، تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

هذا وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

ومن المُقرر أن تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الأربعاء 15 سبتمبر2021، وتنتهي يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021.

وكانت شركة الرياض المالية قد أعلنت، في وقت سابق من سبتمبر الجاري عن نية طرح جزء من أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" للاكتتاب العام، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية "تداول".

وأفادت الرياض المالية، في بيان سابق، بمشاركة كل من سيتي جروب العربية السعودية وجي بي مورقان العربية السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الاولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، بأن الاكتتاب سيكون من خلال طرح أسهم جديدة تمثل 11.1% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

ويُشار إلى أن الشركة حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية، بتاريخ 22 يونيو 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 81.199 مليون سهم عادي جديد (تمثل 11.1% من أسهم الشركة بعد الطرح) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2021.

ويُذكر أن شركة "أكوا باور" تأسست في الرياض عام 2004، وهي مطور خاص رائد ومالك ومشغل لمشاريع متعاقد عليها على المدى الطويل لتوليد الطاقة وتحلية المياه حول العالم، كما تعمل باستمرار على تحسين محفظة أعمالها.

هذا وتمتلك شركة "أكوا باور" اليوم 64 مشروعاً في طور التشغيل أو قيد الإنشاء أو التطوير المتقدم في 13 دولة عبر ثلاث قارات، بتكلفة إجمالية تبلغ 248 مليار ريال (66 مليار دولار أمريكي).