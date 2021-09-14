شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال "معدنية" ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بتخفيض رأس مال الشركة إلى 234 مليون ريال بدلاً من 281.120 مليون ريال.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن عدد الأسهم سيتراجع من 28.115 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم.

وتعتبر هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كذلك وافقت الهيئة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال سعودي.

كذلك تعتبر هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ويُشار إلى أن الشركة حققت حققت صافي خسائر بلغ 7.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى نمو المبيعات نتيجة لتحسن الطلب وارتفاع إيرادات أخرى و إنخفاض الأعباء المالية و إنخفاض طفيف في مخصص الزكاة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 14.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.