شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الثقة.. مكاسب قوية بعد صدور نظام حماية البيانات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حرص القيادة الرشيدة على ضمان حق الأفراد في ممارسة كافة حقوقهم

- تعزيز الثقة لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ المسؤولية المشتركة بينهما

يؤكد صدور نظام حماية البيانات الشخصية، على حرص القيادة الرشيدة – حفظهم الله – على ضمان حق الأفراد في ممارسة كافة حقوقهم عند معالجة بياناتهم الشخصية، والحفاظ على خصوصيتهم، ودعم مبدأ الشفافية والنزاهة بين جميع الأطراف.

كما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة حول توحيد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم قطاع البيانات في المملكة، وتعزيز العمل التكامُلي الذي يمكن الجهات الحكومية من إعداد سياساتها وتنفيذ خططها وفقَ مرجعية نظامية واضحة ومحددة.

وتحظى "سدايا" بدعم سخي من لدن سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حيث يأتي صدور نظام حماية البيانات الشخصية منسجماً مع رؤيته الطموحة 2030، من خلال المساهمة في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والتي تساهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويساهم نظام حماية البيانات الشخصية، في تعزيز الثقة لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ المسؤولية المشتركة بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ لخلق مجتمع حيوي وآمن.