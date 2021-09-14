شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 6 أسابيع قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفعل استمرار المخاوف حيال تدفق إمدادات الخام فى الولايات المتحدة من منطقة خليج المكسيك ،خاصة مع اقتراب عاصفة استوائية جديدة "نيكولاس" من ضرب أكبر منطقة لإنتاج النفط الأمريكي ،يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوي 71.12$ الأعلى منذ 3 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 70.61$، و سجل أدنى مستوي عند 70.53$ ،و صعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 74.20$ للبرميل الأعلى منذ 2 آب/أغسطس ، من مستوى الافتتاح عند 73.62$ ، و سجل أدنى مستوي عند 73.51$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 1.5% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل المخاوف حول تأخر عودة الإمدادات فى الولايات المتحدة.

بدأت شركات الطاقة العاملة فى منطقة خليج المكسيك فى الولايات المتحدة عمليات الإجلاء مرة أخرى للعاملين فى المنصات البحرية قبل قدوم العاصفة الاستوائية نيكولاس ،والتي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار خلال الأيام القليلة القادمة.

وحتى اليوم لا يزال أكثر من 40% من إنتاج المنطقة متوقفا بعد أسبوعين من ضرب إعصار إيدا المنطقة وتسبب فى إيقاف أكثر من 95% من الإنتاج.

ألغت شركة "رويال داتش شل" أكبر منتج للنفط فى خليج المكسيك بعض شحنات التصدير بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت البحرية جراء إعصار إيدا ، الأمر الذي يشير إلى استمرار إمدادات المنطقة دون مستوياتها الطبيعية لعدة أسابيع قادمة.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي كان يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا قبل إعصار إيدا ،مستقرا فى الوقت الحالي حول 11 مليون برميل يوميا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثامن على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.