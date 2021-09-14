شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 مليون جنيه تمويلات من جهاز تنمية المشروعات لأنشطة التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يتيح تمويلا قدره 3.3 مليون جنيه لأنشطة التدريب بغرض التشغيل بمحافظة القليوبية لتدريب 550 شاب خلال مدة تنفيذ الاتفاقية مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة كما يتم التركيز على مركز القناطر الخيرية وإعطاء الأولوية لأبناء قرى سندبيس واجهور الصغرى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشباب الذين استكملوا هذه الدورات التدريبية يتاح لهم الحصول على تمويل ميسر لإقامة مشروعاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة. وأضاف في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية، أقام الجهاز احتفالية بالتعاون مع محافظة القليوبية بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبى وعلى رأسهم جراتسيلا ريزا مسئول الاتحاد الأوروبي حيث كان في استقبالهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقد تم خلال الاحتفالية تسليم ما يزيد على 115 شاب شهادات إتمام الدورات التدريبية في مجالات مختلفة منها تجميع وصيانة اللمبات الليد وأجهزة المحمول وتصنيع المنتجات الجلدية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تم تعريفهم خلالها بأسس ومبادئ إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها كما تم تسليم عدد30 متدربا من المتميزين دعما عينيا تمثل في أدوات العدة المتخصصة والضرورية التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم الحرفى.

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة والأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المانحة والدولية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتأهيل المواطنين وتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي.

وأضاف أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أنشطة متنوعة في مجال التدريب بغرض التشغيل في 11 محافظة منها محافظة القليوبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لتقديم دورات تدريبية متخصصة على الحرف المهنية والفنية المختلفة لأبناء هذه المحافظات وفقا لاحتياجات السوق حتى يتمكنوا من إقامة مشروعات خاصة بهم أو الحصول على فرص تشغيل مناسبة بعد الانتهاء من التدريب مما يعطى لهم بديلا مناسبا للهجرة غير الشرعية. وأشاد طارق شاش بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة القليوبية لتقدم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.