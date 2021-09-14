شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2460 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 13679 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4375 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2936 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 3943 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.56% ليصل إلى مستوى 4115 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، القناة للتوكيلات الملاحية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وراد السياحة-رواد 6500 سهم، 502.8 ألف سهم، 101 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، بنك كريدي أجريكول مصر، التعمير والاستشارات الهندسية 8 ملايين سهم، 7688 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 12 ألف سهم، 168591 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، تعليم لخدمات الإدارة 8 ملايين سهم، 2000 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء عدد 1.22 مليون سهم خزينة بمتوسط سعر 1.9351 جنيه للسهم، بنسبة 0.11%.

في سياق آخر، أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل 315.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 443%، وتقلصت صافي الخسائر 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 98%.

في سياق منفصل أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، توقيع شركة طابروك للتعمير-إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك- عقد مشاركة مع اتحاد ملاك شاهين لإنشاء وتطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 280 فدانًا بالساحل الشمالي، وطبقًا لعقد المشاركة يستحق مالك الأرض 2.7 مليار جنيه تسدد على مدى 12 عامًا، بالإضافة إلى 15% من المتحصلات النقدية من المشاريع التي ستقام على قطعة الأرض بدون حد أدنى مضمون.

فيما أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، عدم استلام التقرير النهائي من المكتب الاستشاري الهندي لتأهيل وتطوير الشركة، وذلك لتداعيات جائحة كورونا، وجاري مناقشة التقرير مع الخبير الهندسي.