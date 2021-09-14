شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 14-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 14-9-2021، استقراره لليوم الثالث على التوالى مقابل سعر الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنكى المركزى المصريى ومصرف أبو ظبى الإسلامى سجل ثباتا عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى، اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية العاملة فى مصر، مسجلا فى بنكى المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل ثباتا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.