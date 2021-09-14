شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب المحلي في مصر اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ، عند مستوي 782 جنيها للجرام من عيار 21، مع اتجاه عالمي لهبوط الذهب خلال الساعات القادمة قبل ساعات من إعلان أسعار المستهلكين في أمريكا.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1786 دولارا.

ويرسم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ملامح وتوجهات أسعار الذهب عالميا، والمقرر إعلانه اليوم الثلاثاء، في وقت يشهد الذهب في البورصات الدولية أداء ضعيف بعد هبوط سعر اونصة الذهب إلي ما دون 1800 دولار .

وكانت أسعار الذهب في مصر استقرت أمس الاثنين مطلع جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث سجلت الأسعار 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1786 دولار .

تراجعت المعنويات في أسواق المعادن الثمينة والأسهم بسبب القلق بشأن النمو والمخاوف من أن البنوك المركزية قد تقوم بسحب التحفيزات بسرعة أكبر مما كان متوقّعاً، حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للإعلان عن التقليص التدريجي قريبًا.