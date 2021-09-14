شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم فى التشيك إلى أعلى مستوى له منذ 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع معدل التضخم التشيكى إلى 4.1% على أساس سنوى فى أغسطس الماضى، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2008، مرتفعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستوى التضخم فى يوليو الماضى.